Динияр Билялетдинов может завершить карьеру футболиста

Бывший футболист «Рубина» и сборной России Динияр Билялетдинов, скорее всего, завершит свою профессиональную карьеру. Об этом сообщил его отец Ринат Билялетдинов.

«Футбол он не забросил, но играет не на профессиональном уровне, сейчас он больше сосредоточен на других делах. Попробовал себя в «Сочи» в минувшем сезоне, но по разным причинам не срослось. Это очень тонкий момент — переход от профессиональной футбольной деятельности к обычной жизни. Поигрывает за ветеранов, но не думаю, что он вернется в большой футбол», — сказал отец футболиста.

Билялетдинов выступал за казанский «Рубин» с 2015 по 2017 годы. Всего за казанцев он провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами. В активе Билялетдинова бронзовые медали чемпионата Европы-2008, завоеванные в составе сборной России под руководством Гуса Хиддинка.

Последним клубом футболиста стал литовский «Тракай», а с 2018 года он остается в статусе свободного агента.