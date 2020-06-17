«Разносчики» коронавируса сбивают температуру и разгуливают по улицам в Татарстане

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В казанской многоэтажке по улице Декабристов разразился скандал: жильцы узнали, что их соседка, у которой подтвердился диагноз COVID-19, сбив температуру, преспокойным образом разгуливает по дому, ходит в магазин и на прогулки.



Тревогу забила жительница дома, с которой «ковидная» соседка ехала в лифте. Вошедшая в кабинку женщина пожаловалась, что муж плохо переносит заболевание, а она температуру сбила и чувствует себя достаточно бодро.



Главный внештатный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов прокомментировал, что если у пациента действительно были клинические проявления коронавирусной инфекции и контакт с больным, то он представляет эпидемическую опасность.

«Те, кто переносит заболевание в легкой форме, не подлежат госпитализации и проходят терапию на дому, однако соблюдать изоляцию они обязаны. Колоссальную опасность в плане передачи инфекции такие пациенты представляют, если они выходят из квартиры без маски и перчаток, трогают руками кнопки лифта и так далее…» — прокомментировал Халит Хаертынов.



В пресс-службе Роспотребнадзора «Реальному времени» сообщили, что, обнаружив подобных нарушителей в своем доме, с вопросами и сообщениями лучше всего звонить на многоканальный телефон штаба по борьбе с коронавирусом 8 (800) 222-59-00 — там и с разносчиками инфекции помогут разобраться, и совет, как себя защитить, дадут.

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