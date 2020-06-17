Южная Корея просит КНДР не нагнетать обстановку на границе

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Республика Корея выразила свое разочарование из-за попытки КНДР разместить в Кэсоне и Кымгансане военные части, откуда ранее войска были выведены в соответствии с мирными договоренностями.

«Выражаем крайнее разочарование заявлением представителя Генштаба Корейской народной армии о намерении превратить туристическую зону в горах Кымгансан и Кэсонский индустриальный комплекс в военную зону», — передает сообщение южнокорейского чиновника ТАСС.

Северную Корею призвали прекратить военные учения рядом с границами Югом, так как такие шаги ведут к конфронтации.

Напомним, что вчера КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Вооруженные силы Республики Корея усилили наблюдение на границе с КНДР. Военные приведены в состояние повышенной готовности и остаются на местах дислокации.

