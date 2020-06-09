Проведение первого центрально-восточного конгресса по ИТС в Казани перенесли на два года из-за пандемии

Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС), который должен был пройти в сентябре 2020 года в Казани, перенесли на два года в связи с ситуацией с коронавирусом.



Такое решение приняли ассоциация «ЭРТИКО-ИТС Европа» и правительство Татарстана.

Теперь мероприятие пройдет 19—21 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Напомним, право проведения конгресса столица Татарстана выиграла по итогам заявочной кампании.

Основными тематическими направлениями конгресса являются: управление транспортным движением, общественный транспорт, законодательство в области организации транспортного движения, большие данные, исследования и разработки, инновации, беспилотники, спутники, ИТС и окружающая среда, мобильные приложения, подготовка кадров в области ИТС.

