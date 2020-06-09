Проведение первого центрально-восточного конгресса по ИТС в Казани перенесли на два года из-за пандемии
Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС), который должен был пройти в сентябре 2020 года в Казани, перенесли на два года в связи с ситуацией с коронавирусом.
Такое решение приняли ассоциация «ЭРТИКО-ИТС Европа» и правительство Татарстана.
Теперь мероприятие пройдет 19—21 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Напомним, право проведения конгресса столица Татарстана выиграла по итогам заявочной кампании.
Основными тематическими направлениями конгресса являются: управление транспортным движением, общественный транспорт, законодательство в области организации транспортного движения, большие данные, исследования и разработки, инновации, беспилотники, спутники, ИТС и окружающая среда, мобильные приложения, подготовка кадров в области ИТС.
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