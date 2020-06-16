В резиденции Путина установили дезинфицирующий тоннель

Стало известно, как от коронавируса защищают президента России. В резиденции Владимира Путина установлен дезинфицирующий тоннель.

Он произведен компанией из Пензы, передает «РИА Новости». Проходящего через аппарат человека опрыскивают дезинфицирующим раствором.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков время носил на груди карточку, которая должна была защищать от коронавируса, дезинфицируя воздух вокруг. После того, как в соцсетях и СМИ его стали высмеивать Песков снял это приспособление. Вскоре он заразился COVID-19.