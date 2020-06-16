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В резиденции Путина установили дезинфицирующий тоннель

19:29, 16.06.2020
В резиденции Путина установили дезинфицирующий тоннель

Стало известно, как от коронавируса защищают президента России. В резиденции Владимира Путина установлен дезинфицирующий тоннель.

Он произведен компанией из Пензы, передает «РИА Новости». Проходящего через аппарат человека опрыскивают дезинфицирующим раствором.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков время носил на груди карточку, которая должна была защищать от коронавируса, дезинфицируя воздух вокруг. После того, как в соцсетях и СМИ его стали высмеивать Песков снял это приспособление. Вскоре он заразился COVID-19.

ОбществоМедицинаВласть
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