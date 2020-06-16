Бортников доложил Путину о защите от террористов Универсиады в Казани и других крупных мероприятий

Директор ФСБ Александр Бортников отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным об итогах борьбы с терроризмом за 10 лет. Он подчеркнул, что за это время удалось защитить Универсиаду в Казани, Олимпиаду в Сочи и другие крупные международные мероприятия.

«Хочу отметить, что нам удалось совместными усилиями ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, в результате чего удалось обеспечить безопасность проведения таких крупных международных форумов и соревнований в стране, как Универсиада 2013 года в Казани, Олимпиада 2014 года в Сочи, чемпионат Европы, который проходил в 2018 году, других различных мероприятий, в которых принимали участия представители…» — приводит слова главы ФСБ пресс-служба Кремля.

Тут президент прервал Бортникова, уточнив, что в 2018 годы в стране проходил чемпионат мира, а не Европы.

Далее руководитель российской спецслужбы доложил, что за 10 лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 терактов.