Членов ЦИК РТ будут тестировать на коронавирусную инфекцию при наличии показаний

Фото: Максим Платонов

Членов избирательной комиссии и наблюдателей будут тестировать на коронавирусную инфекцию при наличии показаний. Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.

«Тестирование проводится, если для этого есть показания, если мы увидим, что эпидемиологическая ситуация в этом районе будет сложной и санитарный врач даст соответствующее указание. Если мы после термометрии, после указаний врача придем к выводу, что вот этого человека нам надо протестировать, то расходы по одному члену УИК — это только те, которые на реактивы. Реактив, который используется при тестировании. Плюс работа медика, который делает забор анализа. Этот вопрос находится под особым контролем», — прокомментировал Кондратьев.

Отметим, что в обновленных рекомендациях ЦИК по организации голосования по поправкам в Конституцию нет пункта об обязательном тестировании членов избиркомов.



Сегодня Кондратьев заявил о готовности республики к общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ.

