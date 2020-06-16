Глава ЦИК Татарстана: избирательная система готова к голосованию по поправкам в Конституцию

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев на брифинге заявил о готовности республики к общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ.



«Нам предстоит обеспечить безопасное голосование для всех, кто участвует в этом процессе. Мы это сделаем, мы занимаемся этим в ежеминутном режиме, — заявил спикер. — Когда мы начинали подготовку к общероссийскому голосованию было два документа — требования Роспотребнадзора и указ о голосовании. Ситуация уже немного не та по коронавирусу, и мы получили новые рекомендации от Роспотребнадзора: у нас будут свои регламенты по каждому району Татарстана».

Ранее Кондратьев рассказал, как будет проходить процедура бесконтактного голосования по поправкам в Конституцию.