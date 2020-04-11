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Власти расширили список товаров первой необходимости

15:27, 11.04.2020
Власти расширили список товаров первой необходимости
Фото: wikipedia.org / Andreas Geick

Правительство России включило в список товаров первой необходимости все виды газомоторного топлива.

Согласно распоряжению, ьопливо включили для «стабильного топливообеспечения транспортных средств, включая общественный пассажирский транспорт и коммунальную технику».

Напомним, 28 марта правительство России утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости, состоящий из 23 пунктов. Позже его скорректировали, убрав табак, очки и т.д.

Общество
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