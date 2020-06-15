СК возбудил в отношении Навального дело о клевете

Следственный комитет возбудил уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального. Он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.



Артеменко принял участие в видеоролике, где высказал свою позицию по поводу поправок к Конституции.

Следствие установило, что 2 июня Алексей Навальный разместил в своих аккаунтах в соцсетях это видео и опубликовал комментарий, «содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны», передает RT.

По версии следствия, Навальный таким образом хотел распространить клевету на более широкую аудиторию.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало на YouTube ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно». По сюжету, к 2035 году в России так и не приняли поправки к 72-й статье Конституции РФ, в которых предлагалось закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Поэтому в России люди с нетрадиционной ориентацией получили возможность усыновлять детей, а из детдома ребенка с отцом встречает еще один отец и дарит ему платье.

