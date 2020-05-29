Покупателем «Ведомостей» стал основатель «ФедералПресс» Иван Еремин

После выхода Алексея Голубовича из сделки по приобретению АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), выпускающего газету «Ведомости», Константин Зятьков стал искать другого партнера. Им стал основатель «ФедералПресс» Иван Еремин.

Сделка по продаже «Ведомостей» фактически закрыта, осталась «пара технических моментов», пишет газета, со ссылкой на Владимира Воронова — одного из представителей продающей издание компании «Аркан Инвестмент».

По информации издания, управляющим партнером в сделке стал именно Еремин. Он создал медиахолдинг «ФедералПресс». Кроме того, медиаменеджер возглавляет Фонд развития медиакоммуникаций и информационного общества.