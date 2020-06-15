Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 73 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс Банка» Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 69—73 рубля за доллар.

Давление на отечественную валюту увеличилось на фоне снижения цен на нефть. В пятницу, 19 июня, состоится заседание ЦБ РФ, на котором с большой вероятностью будет принято решение о снижении ключевой ставки.



На фоне решения ФРС сохранить ключевую ставку на уровне 0—0,25% и низких инфляционных данных по РФ спрос на аукционах Минфина по размещению ОФЗ может остаться на высоком уровне. Это окажет поддержку отечественной валюте.