Малый бизнес по пошиву масок в Татарстане сворачивает производства

Фото: Реальное время

С отменой жестких карантинных ограничений татарстанские производители начали постепенно сворачивать выпуск защитных масок, ставший для многих основной антикоронакризисной стратегией.

О прекращении масочного производства «Реальному времени» сообщили в руководстве «Фабрики по производству спортивной одежды BARSSPORT», ООО «ВС-Спецодежда», Альметьевской чулочно-носочной фабрики «Алсу», а также различные индивидуальные предприниматели.

В разгар пандемии казанские фабрики выдали «на гора» более 100 тысяч многоразовых масок каждая. «Бешеный коронавирусный спрос на лицевые средства защиты рухнул также стремительно, как и поднялся», — объясняют предприниматели. «Спрос упал, можно сказать, до нуля», — заявил представитель фабрики «Алсу» Алексей Дубовик.

По данным Минпромторга Татарстана, на сегодняшний день в республике выпускается около 8 млн масок в месяц, большая часть которых идет на обеспечение потребностей промышленных предприятий республики, а также на реализацию в аптечных и торговых розничных сетях республики. Около 80 промышленных предприятий, включая дочерние компании группы «ТАИФ», «Татнефть» и КАМАЗ, развернули собственные производства по пошиву многоразовых масок. Их совокупная производительность составляет порядка 310 тыс. масок в день. За счет этого с конца марта по настоящее время выпущено более 3,5 млн масок.

