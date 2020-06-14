В Казанских парках заработали все фонтаны
В парках Казани заработали все фонтаны. С этого дня все фонтаны будут работать до конца сезона.
Полюбоваться ими можно в парке имени Горького, Лядском саду, парке имени Тинчурина, парке «Крылья Советов», в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Белые цветы» и на набережной озера Нижний Кабан.
«Приходите наслаждаться атмосферой озера под хорошую музыку!» — приглашает казанцев администрация набережной озера Кабан.
Первым в этом сезоне был запущен фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу. Последним запустили самый большой фонтан на озере Нижний Кабан. Планировалось, что он заработает до конца мая, однако запуск задержался.
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