В Казанских парках заработали все фонтаны

Фото: @kabanlake

В парках Казани заработали все фонтаны. С этого дня все фонтаны будут работать до конца сезона.



Полюбоваться ими можно в парке имени Горького, Лядском саду, парке имени Тинчурина, парке «Крылья Советов», в Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Белые цветы» и на набережной озера Нижний Кабан.

«Приходите наслаждаться атмосферой озера под хорошую музыку!» — приглашает казанцев администрация набережной озера Кабан.

Первым в этом сезоне был запущен фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу. Последним запустили самый большой фонтан на озере Нижний Кабан. Планировалось, что он заработает до конца мая, однако запуск задержался.

