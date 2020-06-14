Главное о коронавирусе на 14 июня: изучение иммунитета у татарстанцев и послабления в честь парада Победы
Татарстан изучает популяционный иммунитет
В Татарстане сегодня подтвердились 46 новых случаев коронавируса, 45 из них контактные. 19 человек госпитализировано, 27 получают лечение на дому.
На 14 июня в Татарстане зарегистрировано 3 914 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 2 816 человек, в том числе 3 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 087 человек.
- В республике снижается темп прироста новых случаев заболевания коронавирусом. На этой неделе он составил менее 1,5%.
- В 18 районах Татарстана уровень заболевания коронавирусом оценивается как низкий.
- Роспотребнадзор РФ выбрал республику в числе 22 российских субъектов как пилотный регион для изучения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. У 5% от всех, кто сделал тест на антитела, выявлены антитела к коронавирусу.
- Снятие обязательной изоляции для приезжающих в республику не изменило ситуацию с завозными случаями заболевания коронавирусной инфекцией.
Парад без ветеранов и пособия без справок
За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 409 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 528 964, а выздоровевших — до 280 050 человек.
Зафиксировано 119 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 6 948 человек.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении пособий и выплат без предоставления справок.
- Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России был пройден 11 мая.
- Производство вакцины от коронавируса может начаться в России в сентябре.
- В Петербурге запрет на массовые мероприятия продлен до 28 июня, но парада Победы он не коснется.
- В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов.
- Россиянам посоветовали готовиться ко второй волне коронавируса и вести здоровый образ жизни.
- Глава Сургута Вадим Шувалов госпитализирован в больницу с коронавирусом.
- Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров раскритиковал теорию о чипировании. Он прокомментировал, что чипу необходим источник питания, он не может автономно работать в организме.
Военное положение и подсчет сохраненных жизней
По состоянию на 10.50 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 875 932. Умерли 432 519 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 142 224). На второй строчке — Бразилия (850 796), Россия на третьем месте (528 964). На четвертом месте — Индия (321 963), на пятом — Великобритания (294 375).
Активно болеющих в мире насчитывается 3 399 123 человека.
- Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракты на поставку до 400 миллионов доз вакцин от коронавируса.
- Карантинные меры в 11 странах Европы сохранили жизни 3,2 миллиона человек. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
- В одном из районов Пекина ввели режим военного положения из-за обнаружения COVID-19.
- В мае 2020 года польские военные зашли на чешскую территорию. Позже в Минобороны Польши произошедшее назвали «недоразумением».
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