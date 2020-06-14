Главное о коронавирусе на 14 июня: изучение иммунитета у татарстанцев и послабления в честь парада Победы

Татарстан изучает популяционный иммунитет

В Татарстане сегодня подтвердились 46 новых случаев коронавируса, 45 из них контактные. 19 человек госпитализировано, 27 получают лечение на дому.

На 14 июня в Татарстане зарегистрировано 3 914 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 2 816 человек, в том числе 3 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 087 человек.

В республике снижается темп прироста новых случаев заболевания коронавирусом. На этой неделе он составил менее 1,5%.

В 18 районах Татарстана уровень заболевания коронавирусом оценивается как низкий.

Роспотребнадзор РФ выбрал республику в числе 22 российских субъектов как пилотный регион для изучения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. У 5% от всех, кто сделал тест на антитела, выявлены антитела к коронавирусу.

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Снятие обязательной изоляции для приезжающих в республику не изменило ситуацию с завозными случаями заболевания коронавирусной инфекцией.



Парад без ветеранов и пособия без справок

За последние сутки в России выявлено 8 835 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 409 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 528 964, а выздоровевших — до 280 050 человек.

Зафиксировано 119 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 6 948 человек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении пособий и выплат без предоставления справок.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в России был пройден 11 мая.

Производство вакцины от коронавируса может начаться в России в сентябре.

В Петербурге запрет на массовые мероприятия продлен до 28 июня, но парада Победы он не коснется.

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В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов.

Россиянам посоветовали готовиться ко второй волне коронавируса и вести здоровый образ жизни.

Глава Сургута Вадим Шувалов госпитализирован в больницу с коронавирусом.

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров раскритиковал теорию о чипировании. Он прокомментировал, что чипу необходим источник питания, он не может автономно работать в организме.

Военное положение и подсчет сохраненных жизней

По состоянию на 10.50 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 7 875 932. Умерли 432 519 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 142 224). На второй строчке — Бразилия (850 796), Россия на третьем месте (528 964). На четвертом месте — Индия (321 963), на пятом — Великобритания (294 375).

Активно болеющих в мире насчитывается 3 399 123 человека.

Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракты на поставку до 400 миллионов доз вакцин от коронавируса.

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