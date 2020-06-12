В Менделеевске открыли памп-трек

Сегодня в Менделеевске в парке «Ушковские острова» открыли памп-трек. Об этом сообщается на сайте Менделеевского района. Строительство объекта начали в 2019 году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

На велосипедную дорожку длиной 100 метров нанесли разметку направления движения.

В открытии объекта принял участие глава Менделеевского района Валерий Чершинцев. Он сообщил, что закончена первая очередь строительства спортивной площадки. И анонсировал, что скоро начнется строительство скейт-парка.

Экстрим-парк под «Миллениумом» в Казани планируется открыть 27 июня — в День молодежи.

