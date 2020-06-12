В Татарстане суд рассмотрит дело о краже рельсов у РЖД

Татарская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже рельсов в Казани. Осенью 2019 года четверых татарстанцев задержали с имуществом РЖД в пункте приема металлолома.

Теперь им инкриминируется п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору), передает пресс-служба ведомства.

Ущерб от действий обвиняемых оценивается в 120 тысяч рублей. Рельсы правоохранители вернули РЖД.

В ходе предварительного следствия трое обвиняемых признали свою вину частично, четвертый обвиняемый вину в содеянном не признал.