Самыми вдохновляющими людьми для россиян стали Путин и Навальный

Президент России Владимир Путин и оппозиционер Алексей Навальный являются наиболее вдохновляющими известными личностями для жителей России, говорится в исследовании «Левада-центра».

В числе вдохновляющих личностей россияне в основном называют политиков и телеведущих: президент России Владимир Путин, оппозиционный политик Алексей Навальный, министр обороны РФ Сергей Шойгу, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, а также телеведущий Владимир Соловьев.

Среди «героев» также есть актеры, ученые, спортсмены и артисты: актриса Чулпан Хаматова, актер Константин Хабенский, ученый-экономист Сергей Гуриев, музыкант Сергей Шнуров и журналист Юрий Дудь.

Согласно результатам исследования, в целом Путина в числе вдохновляющих людей назвали 8% респондентов, Навального — 4%. Третье место по совокупным данным занял министр обороны Сергей Шойгу (3%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 2%, остальных называли редко.

Оппозиционный политик Навальный больше симпатичен людям среднего возраста: в возрастной группе 25—39 лет и он, и Путин набрали одинаковое количество «симпатий» — по 6%, а в группе 40—54 основатель ФБК даже опередил президента (6% против 5%). Среди людей младше 25 лет и старше 55 лет Навального назвали лишь по 2% респондентов (Путина — 9% и 11% соответственно).

Социологи отмечают, что люди старшего возраста чаще вдохновляются официальными политиками и журналистами, которых часто можно увидеть по экрану телевизора. В молодежной аудитории чувствуется влияние интернета и социальных сетей, при этом самые молодые явно меньше заинтересованы в политике.

Ранее социологи предупредили о вероятности массовых протестов в России в связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии коронавируса.