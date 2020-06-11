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В Татарстане все-таки организуют видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию

16:25, 11.06.2020
В Татарстане все-таки организуют видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию
Фото: realnoevremya.ru

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что в Татарстане все-таки организуют видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию.

«Я достоверно заявляю, что и на выборах в Госсовет, и на общероссийском голосовании мы будем обеспечивать видеонаблюдение во всех территориальных избиркомах», — приводит его слова корреспондент «Реального времени».

Вчера председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в нескольких регионах России организуют видеонаблюдение за голосованием по поправкам к Конституции, в том числе и в Татарстане.

ОбществоВласть Татарстан
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