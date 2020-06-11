Сезон открытых веранд у кафе в Татарстане продлится дольше из-за коронавируса

Пандемия коронавируса может изменить привычки россиян таким образом, что они будут готовы посещать летние веранды кафе и ресторанов даже в холодную погоду. Из-за этого такие веранды в этом году могут прекратить работу гораздо позже обычного, полагает глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.



— Есть страны, в которых на верандах люди сидят даже в январе месяце — может быть, снега там нет в это время, но люди сидят в одежде и заказывают напитки и еду. Может быть, с коронавирусом изменится немного культура, и люди будут сидеть на улицах в прохладную погоду. В целом можно ожидать продления сезона летних веранд — заключил Иванов.

В Казани сегодня открылось около 150 кафе с летними верандами.