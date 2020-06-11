Татарстан получит почти 620 млн на выплаты учителям за классное руководство в 2020 году

Фото: Инна Серова

619,4 млн рублей в соответствии с принятыми сегодня депутатами Госсовета республики поправками в Бюджетный кодекс Республики Татарстан будут направлены в этом году на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций. Выплаты из расчета 5 тыс. рублей в месяц будет осуществляться за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.



Проект поправок в Бюджетный кодекс представил депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев. Его коллеги одобрили изменение в приложение 9.2 к Бюджетному кодексу РТ, устанавливающее Методику расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Татарстан на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Теперь в методику включены субвенции на обеспечение выплат за классное руководство.

Согласно Федеральному закону от 18 марта 2020 года №52-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2021 году Татарстан получит на эти выплаты 1,858 млрд рублей; в 2022-м ‒ 1,858 миллиарда.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент России Владимир Путин поручил установить доплаты за классное руководство учителям в размере пяти тысяч рублей в месяц.