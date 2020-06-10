В Татарстане сын директора фонда газификации задолжал за газ

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Судебные приставы пытаются взыскать с сына гендиректора Фонда газификации Татарстана Радика Миннахметова задолженность за газ, тепло и электроэнергию в размере 9,2 тысячи рублей. Исполнительное производство открыто еще в ноябре 2019 года.

31-летний Радик Миннахметов с 2013 года является директором стадиона «Ак Барс Арена» (ранее «Казань Арена»). До этого он занимал пост замруководителя ГИСУ РТ. С 2008 по 2010 год топ-менеджер сам работал в Фонде газификации на должности специалиста первой категории сметно-договорного отдела.

Он приходится сыном Джаудату Миннахметову, возглавляющему ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ» с 1998 года.