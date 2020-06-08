В Татарстане после пандемии заработают социальные сиделки

В Татарстане возобновят работу социальные сиделки. Реализация этого пилотного для Татарстана проекта была приостановлена на время пандемии коронавируса, чтобы не подвергать риску заражения наиболее уязвимую категорию 65+.

Сейчас, по словам министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, идет набор сиделок. Услуга оказалась очень востребованной. Если семья имеет доход меньше 15 тыс. рублей на человека, то она предоставляется бесплатно.

В сиделки идут в основном люди предпенсионного возраста, также активно сотрудничают с министерством некоммерческие организации, получающие гранты за медицинский патронаж пожилых граждан.

В феврале и.о. премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин подписал постановление правительства РТ о внедрении в республике пилотного проекта «Сиделка». Он позволит обеспечить уход за пожилыми и инвалидами.