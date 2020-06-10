Новым издателем казанского «Коммерсанта» стал нижнекамский предприниматель

Казанская редакция «Коммерсанта», выпускающая региональную полосу «Волга-Урал-Казань», сменила владельца. Новым франчайзи газеты в Татарстане стал нижнекамский предприниматель Линар Тимергалеев.

Ольга Кудрина, владевшая франшизой с 2015 года, продала 100% ООО «Профи-Ньюс» Тимергалееву. Сама она останется на позиции главного редактора.

По данным источников «Реального времени», Тимергалеев будет делать упор на усиление позиций издания. О том, кто может стоять за бизнесменом, читайте в материале «Реального времени».