Ильшат Гафуров сообщил, что в КФУ создадут платформу для студентов и работодателей

Платформу, которая объединит студентов и работодателей, разработают в Татарстане. Она поможет студентам получать информацию о трудоустройстве. Об этом на онлайн-конференции с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым сообщил ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров.

Как пишет пресс-служба университета, поддержка иногородних и иностранных студентов и помощь в их временном трудоустройстве особенно актуальны во время пандемии коронавируса.

В КФУ создали банк внутривузовских вакансий, сейчас он включает 300 предложений. Кроме того, есть кол-центр, где студенты могут проконсультироваться по вопросам временного трудоустройства. При помощи КФУ 197 студентов нашли работу.

В конце мая в КФУ отменили государственные экзамены.