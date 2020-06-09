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МЧС предупредило о тумане и грозе с сильным ветром в Татарстане

15:50, 09.06.2020
МЧС предупредило о тумане и грозе с сильным ветром в Татарстане
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий 10 июня.

По информации Гидрометцентра РТ, ночью и утром ожидается туман. Днем и вечером возможны грозы со шквалистыми усилениями ветра до 15—20 м/с (локально до 23 м/с), град.

Накануне синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода ждет жителей республики на этой неделе. 10 и 11 июня погода будет умеренно теплой. Ночью температура опустится до +18˚, днем ожидается до +27˚. Возможны дожди и грозы с усилением ветра до 15—20 м/с.

Общество Татарстан
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