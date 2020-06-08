Синоптики рассказали, какая погода будет в Татарстане на этой неделе

Синоптики Гидрометцентра РТ рассказали, какая погода ждет жителей республики на этой неделе.

Так, в ближайшие дни погода в республике будет по-прежнему формироваться под влиянием этого циклона и его атмосферных фронтов. Ночью 9 июня местами пройдут дожди, а днем и вечером погодные условия существенно ухудшатся: ожидаются сильные дожди, в отдельных районах пройдут грозы и град. Также возможны шквалистые усиления ветра до 19—24 м/с. Воздух прогреется до +23..+28˚.

10 и 11 июня погода будет умеренно теплой. Ночью температура опустится до +18˚, днем ожидается до +27˚. Возможны дожди и грозы с усилением ветра до 15—20 м/с.

12 июня через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт с грозовыми дождями и сильным порывистым ветром. Пока еще тепло: ночью +12..+17˚, днем +22..+27˚.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 13 июня, после прохождения холодного фронта, ветер поменяет свое направление, и северо-восточными воздушными потоками в наши районы осуществится адвекция холода. Таким образом, ночью температура понизится до +9..+14˚, днем прогнозируется не выше +13..+18˚. Осадки будут постепенно прекращаться.

Сегодня МЧС по РТ объявило о штормовом предупреждении. Во вторник, 9 июня, на территории республики ожидаются гроза и град.

