В Казани почти на пять месяцев ограничат движение по улице Равнинной
Дорожники Казани с 10 июня перекроют улицу Равнинную. Ограничение движения будет действовать до конца октября.
Оно вводится из-за ремонта проезжей части, следует из сообщения на сайте мэрии татарстанской столицы.
Предполагается закрыть участок от дома №1 до дома №103.
Ранее сообщалось об ограничении движения по ряду улиц города. Например, по улице Односторонка Гривки, улице Лейтенанта Шмидта и улице Вишневского.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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