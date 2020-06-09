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В Казани почти на пять месяцев ограничат движение по улице Равнинной

12:07, 09.06.2020
В Казани почти на пять месяцев ограничат движение по улице Равнинной

Дорожники Казани с 10 июня перекроют улицу Равнинную. Ограничение движения будет действовать до конца октября.

Оно вводится из-за ремонта проезжей части, следует из сообщения на сайте мэрии татарстанской столицы.

Предполагается закрыть участок от дома №1 до дома №103.

Ранее сообщалось об ограничении движения по ряду улиц города. Например, по улице Односторонка Гривки, улице Лейтенанта Шмидта и улице Вишневского.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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