В России резко выросла смертность в авариях на дорогах

По итогам первого квартала 2020 года в России при ДТП погибли 3,34 тыс. человек, что больше на 8,2% по сравнению с аналогичным периода прошлого года. Выросло и число пострадавших — на 0,2%, до 42 тыс.

Всего было зарегистрировано 32,5 тыс. ДТП, это на 1,5% больше, чем в прошлом году, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на статистику ГИБДД,

Самым аварийным днем недели в январе — марте стала пятница — на нее приходилось наибольшее число аварий. Наиболее аварийно-опасное время суток — с 17.00 до 20.00, когда произошло каждое пятое ДТП.

В Татарстане также выявлен рост числа погибших в ДТП. С начала года на дорогах погиб 81 человек, что на семь больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще 1 278 человек получили травмы различной степени тяжести.