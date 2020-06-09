5,8% татарстанцев на карантине зарастают грязью, 11,4% ссорятся с близкими, 37,4% набирают вес

Агентство «ПромРейтинг» провело исследование о том, как жители Татарстана адаптировались к режиму самоизоляции и других ограничительных мероприятий, призванных ограничить распространение коронавирусной инфекции. Речь шла и об удаленной работе, и о поддержании порядка дома, и об опасениях набрать вес — словом, обо всем том, что относится к нашей обычной человеческой жизни, которую изрядно подкорректировал коронавирус.

В удаленной работе разочаровались 42,2% из тех, кто опробовал этот способ. В лучшую сторону изменилось отношение к удаленке у 23,9% работников, 28,8% «удаленщиков», судя по всему, работали в таком режиме и раньше, потому что за время пандемии отношение к такой форме организации труда у них вообще не изменилось.

Спрашивали эксперты и о том, как организован быт в доме, когда никто не уходит утром на работу. Оказалось, что во время самоизоляции порядок и чистота преобладали у 46,3% татарстанцев. 5,8% жителей республики бороться с грязью были не в силах.

Постоянное нахождение в замкнутом пространстве с домочадцами стало серьезным испытанием для 11,4% татарстанских ячеек общества — именно столько опрошенных констатировали ухудшение отношений внутри семьи. Оно и понятно: если раньше люди могли отдыхать друг от друга, постоянно уходя на работу, то резкая смена интенсивности совместного нахождения в одной квартире вполне могла ухудшить климат в семье. Впрочем, «ПромРейтинг» замечает больше позитивных моментов: 17,5% семей в Татарстане сблизились за время карантина, а 60,8% находятся в таких стабильных отношениях, что их погода в доме вообще никак не изменилась.

Сакраментальный вопрос: где все те люди, которые за время карантина убирали на антресолях, красили стены на балконе, мыли окна или хотя бы гладили давно ждавшее этой процедуры белье? «ПромРейтинг» отвечает — они среди нас. 38% татарстанцев удалось сделать давно отложенные дела! Правда, тех, кто так и не решил застарелые проблемы, больше — около 45%.

Помимо прочего, исследователи пытались найти героев среди нас. На вопрос о согласии стать добровольцем для испытания вакцины от коронавируса положительно ответили 18,3% татарстанцев. Этой горстке беспечных противостоит армия осторожных — их 61,5%. Остальные не могут определиться.

Больше трети жителей Татарстана уверены в том, что чай с чак-чаком во время карантина не позволит им подойти к купальному сезону похудевшими или хотя бы сохранившими прежние пропорции: 37,4% татарстанцев считают, что к моменту снятия ограничений наберут килограммы. Похудеть надеются 8,8% оптимистов, 47,7% уверены, что удержат вес прежним.

Неожиданный результат показал опрос об онлайн-покупках. Несмотря на бурное развитие сервисов доставки и освоение магазинами сетевых методов торговли, татарстанцы в основном планируют после снятия карантинных мер вернуться к прежнему уровню онлайн-покупок. Только 6,6% жителей республики оценили удобство и планируют в будущем покупать больше товаров и услуг в Сети. Снизить активность онлайн-шопинга думают 26,8% опрошенных.

И, наконец, на вопрос о том, насколько очистилась природа за время самоизоляции, 41,4% ответили, что ограничения позитивно повлияли на состояние окружающей среды. Правда, они уверены, что это краткосрочный эффект. 30,8% жителей республики настроены оптимистично и считают, что положительный эффект останется с нами надолго. 7,9% считают, что карантин не повлиял на природу, 2,6% почему-то решили, что повлиял отрицательно.

Людмила Губаева