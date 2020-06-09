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«Реальное время» дарит книгу Елены Резановой «Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя»

10:30, 09.06.2020
«Реальное время» дарит книгу Елены Резановой «Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя»
Фото: realnoevremya.ru

Интернет-газета «Реальное время» совместно с тренинговой компанией Teamsoft дарит книгу специалиста в области карьерных стратегий Елены Резановой «Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя».

Как получить книгу?

Победителя выберем случайным образом из тех, кто правильно выполнит все условия. Итоги конкурса подведем в пятницу, 12 июня.

«Никогда-нибудь» — вдохновляющая книга о том, как решиться на перемены, как набраться смелости, сменить нелюбимую работу, перестать откладывать свою жизнь на потом. Мотивирует и дает план, помогающий решить проблему «хочу, но не знаю, с чего начать».

      Общество Татарстан
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