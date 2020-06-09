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Минниханову показали проект благоустройства панорамного парка в Алтае

10:25, 09.06.2020
Минниханову показали проект благоустройства панорамного парка в Алтае
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с подходом властей Республики Алтай к благоустройству. Ему показали проект панорамного парка «Гора Туугая», который в 2018 году победил во всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах.

Рассказал о проекте глава республики Олег Хорохордин, передает пресс-служба президента.

В рамках проекта на вершине горы Тугая была открыта смотровая площадка.

Минниханов оценил опыт алтайских властей в сфере развития общественных пространств. Он отметил, что Татарстан также активно занимается созданием общественных пространств, благоустройством парков и скверов.

ОбществоВласть Татарстан
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