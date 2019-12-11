В 2020 году в Казани пройдет центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам

21—24 сентября 2020 года в Казани пройдет Первый центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС). Право проведения мероприятия Татарстана выиграл по итогам заявочной кампании.

«Это новое и масштабное в истории Ассоциации ERTICO мероприятие, направленное на развитие ИТС в России, странах СНГ, Среднего Востока, странах Европы и Азии. Отраслевое событие подобного уровня и значения впервые пройдет на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минкульта РТ.



Основные тематические направления конгресса: управление транспортным движением, общественный транспорт, законодательство в области организации транспортного движения, большие данные, исследования и разработки, инновации, беспилотники, спутники, ИТС и окружающая среда, мобильные приложения, подготовка кадров в области ИТС.

