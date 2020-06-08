В Челнах прокуратура проводит проверку после смерти пенсионера в инфекционной больнице

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку соблюдения требований законодательства при оказании медицинских услуг. Поводом послужила жалоба супруги 72-летнего инвалида в соцсетях. Она рассказала о проблемах с лечением пожилого человека и невозможностью его перевода в другое медучреждение.

Мужчина умер 1 июня в инфекционной больнице Набережных Челнов. По данным Минздрава РТ, челнинец скончался из-за тромбоэмболии.



Надзорное ведомство даст оценку качеству оказания медицинских услуг и проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к указанному объекту социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Также министр здравоохранения РТ Марат Садыков поручил ведущим специалистам ведомства под руководством первого заместителя министра начать проверку по факту смерти пожилого мужчины, передает пресс-служба Минздрава РТ.

