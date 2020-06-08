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Главой управления Минюста РФ по Татарстану стал Максим Скирда

16:35, 08.06.2020
Главой управления Минюста РФ по Татарстану стал Максим Скирда
Фото: to16.minjust.gov.ru

Сегодня главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов представил личному составу управления Министерства юстиции РФ по РТ нового главу ведомства Максима Скирду.

Он был утвержден на данную должность приказом министра юстиции РФ от 4 июня, сообщает пресс-служба управления.

Скирду называли возможным претендентом на пост главы управления Минюста по РТ источники «Реального времени». Последние три года он возглавлял региональное управление Минюста в Марий Эл.

ОбществоВласть Татарстан
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