Новости аналитики

08:09 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Фонд «Петербургская политика» перечислил положительные и отрицательные события в Татарстане за май

07:59, 08.06.2020
Фонд «Петербургская политика» перечислил положительные и отрицательные события в Татарстане за май

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг политической стабильности регионов. При этом он отказался выставлять оценки субъектов, ограничившись перечислением позитивных и негативных событий.

Так в Татарстане в положительно влияющим на стабильность событиям отнесены:

  1. Поддержка президентом РФ Владимиром Путиным руководителя республики Рустама Минниханова. Глава государства выступил за участие президента Татарстана в выборах.
  2. Завершение строительства индустриального парка «Саба»
  3. Увеличение до 3 лет срока льготных микрозаймов для малого и среднего бизнеса
  4. Заметное ослабление режима самоизоляции и отмена цифровых пропусков
  5. Попадание Татарстана в топ-10 регионов по вовлеченности населения в малый бизнес

Среди негативных факторов указаны только три: пожар в Зеленодольской больнице с тремя погибшими, бунт вахтовиков из Башкирии на обсервации и новое дело о хищении руководством «Татфондбанка» 41 млрд рублей.

Отмечается, что фонд не проставляет баллов и не ранжирует рейтинг на время пандемии.

АналитикаОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем