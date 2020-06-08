Фонд «Петербургская политика» перечислил положительные и отрицательные события в Татарстане за май

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг политической стабильности регионов. При этом он отказался выставлять оценки субъектов, ограничившись перечислением позитивных и негативных событий.

Так в Татарстане в положительно влияющим на стабильность событиям отнесены:

Поддержка президентом РФ Владимиром Путиным руководителя республики Рустама Минниханова. Глава государства выступил за участие президента Татарстана в выборах. Завершение строительства индустриального парка «Саба» Увеличение до 3 лет срока льготных микрозаймов для малого и среднего бизнеса Заметное ослабление режима самоизоляции и отмена цифровых пропусков Попадание Татарстана в топ-10 регионов по вовлеченности населения в малый бизнес

Среди негативных факторов указаны только три: пожар в Зеленодольской больнице с тремя погибшими, бунт вахтовиков из Башкирии на обсервации и новое дело о хищении руководством «Татфондбанка» 41 млрд рублей.

Отмечается, что фонд не проставляет баллов и не ранжирует рейтинг на время пандемии.