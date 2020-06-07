«Локдаун», «эщкере» и «селфи»: «Яндекс» назвал топ-30 новых слов в русском языке за 10 лет
«Яндекс» ко Дню русского языка составил список самых популярных новых слов, появившихся за последние 10 лет. Для каждого года были отобраны по три слова.
Таким образом, в итоговый список попали 30 новых для русского языка слов. Топ составлен на основе поисковых запросов с уточнениями «Что это?», «Что значит?» и «Что такое?», поясняют в компании.
Сквиши, бумер, эщкере — эти и другие новые слова искали пользователи в поиске в последние 10 лет. Ко Дню русского языка мы собрали их по годам pic.twitter.com/bb1WxEBHsS— Яндекс (@yandex) June 6, 2020
Для 2020 года такими стали: «ауф», «локдаун» и «падра». Первое слово используется в соцсетях как возглас одобрения. Второе — приходится синонимом для слов «карантин» и «самоизоляция». Объяснения третьего нет.
Любопытно, что некоторые лексемы за последние годы органично влились в язык. Никого уже не удивляют такие слова, как «ретвитнуть», «репост», «френдзона» или «Брексит».
Заметно и влияние рэп-культуры, когда жаргон или даже отдельные исполнители привнесли в топ-30 «скр», «эщкере» или «чуитс».Общество
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