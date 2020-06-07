«Локдаун», «эщкере» и «селфи»: «Яндекс» назвал топ-30 новых слов в русском языке за 10 лет

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«Яндекс» ко Дню русского языка составил список самых популярных новых слов, появившихся за последние 10 лет. Для каждого года были отобраны по три слова.

Таким образом, в итоговый список попали 30 новых для русского языка слов. Топ составлен на основе поисковых запросов с уточнениями «Что это?», «Что значит?» и «Что такое?», поясняют в компании.

Сквиши, бумер, эщкере — эти и другие новые слова искали пользователи в поиске в последние 10 лет. Ко Дню русского языка мы собрали их по годам pic.twitter.com/bb1WxEBHsS — Яндекс (@yandex) June 6, 2020

Для 2020 года такими стали: «ауф», «локдаун» и «падра». Первое слово используется в соцсетях как возглас одобрения. Второе — приходится синонимом для слов «карантин» и «самоизоляция». Объяснения третьего нет.

Любопытно, что некоторые лексемы за последние годы органично влились в язык. Никого уже не удивляют такие слова, как «ретвитнуть», «репост», «френдзона» или «Брексит».

Заметно и влияние рэп-культуры, когда жаргон или даже отдельные исполнители привнесли в топ-30 «скр», «эщкере» или «чуитс».