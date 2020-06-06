Санкции США против нефтяных танкеров могут привести к удорожанию перевозок топлива

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Власти США могут ввести санкции против 40 нефтяных танкеров, продолжавших торговлю с Венесуэлой. Это может повлечь за собой резкий скачок тарифов на перевозки топлива.

Как пишет со ссылкой на источники Reuters, Белый дом изучает возможность введения санкций в два этапа. Меры в отношении ряда танкеров могут быть приняты в ближайшее время. Остальные попадут под санкции, только если продолжат торговать с Венесуэлой.

По информации издания, под санкции могут попасть 25 супертанкеров (вместимость до 2 млн баррелей в сутки) и 17 судов поменьше.

Накануне нефтяные котировки поднялись до $42 за баррель марки Brent.