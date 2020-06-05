Хайруллин пообещал подключить к интернету все школы Татарстана к 1 сентября

Власти Татарстана намерены подключить к высокоскоростному интернету все школы республики уже к началу нового учебного года. За лето предполагается провести оптоволоконные каналы связи в 410 школ.

Это будет сделано в рамках национальной программы «Цифровая экономика», рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«В новом учебном году абсолютно во всех школах Татарстана будет проведен качественный и устойчивый интернет. Такого нет ни в одном регионе России. Но самое главное, это позволит всем без исключения школьникам открывать новые горизонты для саморазвития», — приводит его слова пресс-служба министерства.

В рамках программы планируется обеспечить доступом к скоростному интернету 3 460 социально значимых объектов. Среди них не только образовательные учреждения, но и ФАПы, объекты МЧС и Росгвардии.