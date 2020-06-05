Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Юлия, СМИ уже назвали причину смерти

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Скончалась жена журналиста Андрея Норкина, радиоведущая Юлия Норкина.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей», — сообщил сам Норкин в Facebook.

Норкину похоронят на Новодеревенском кладбище в Пушкино. О причинах смерти ее муж не сообщил, но, по данным источника «Говорит Москва», у Норкиной случился инфаркт.

Эту же версию в разговоре с КП назвал друг семьи историк Евгений Спицын. По его словам, у Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу.

«Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти», — рассказал Спицын.