В Мамадышском и Елабужском районах установили искусственные нерестилища

На мелководьях Мамадышского и Елабужского районов установили гнезда из ветвей хвойных деревьев. Всего установлено 1 980 искусственных нерестилищ на площади 3,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Цель установки нерестилищ — воспроизвести и сохранить водные биоресурсы Татарстана. Как правило, рыба нерестится на различных кустарниках и прибрежных корягах. При снижении уровня воды это может привести к засыханию икры. Искусственные нерестилища находятся в воде, что позволяет сохранить икру рыб при изменчивом гидрологическом режиме.

Искусственные гнезда могут спасти мальков, и они сами дадут потомство.

В мае в Лаишевском районе Татарстана на реке Меше обнаружили мор рыбы.

