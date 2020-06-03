Бред и снижение давления: Минздрав назвал клинические проявлениях коронавируса у пожилых

Министерство здравоохранения обновило методические рекомендации по лечению коронавируса и рассказало о симптомах COVID-19 у пожилых.

В целом симптомы у них могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания. Например, у них может не быть одышки, кашля, лихорадки.

Из симптомов это конъюнктивит, падения, бред, тахикардия, снижение артериального давления и т.д.

Министерство здравоохранения России уже сообщало, что люди старше 65 лет, живущие вместе с лицами из групп риска, должны обязательно ложиться в больницу при обнаружении коронавируса.