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Бред и снижение давления: Минздрав назвал клинические проявлениях коронавируса у пожилых

16:22, 03.06.2020
Бред и снижение давления: Минздрав назвал клинические проявлениях коронавируса у пожилых
Фото: realnoevremya.ru

Министерство здравоохранения обновило методические рекомендации по лечению коронавируса и рассказало о симптомах COVID-19 у пожилых.

В целом симптомы у них могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания. Например, у них может не быть одышки, кашля, лихорадки.

Из симптомов это конъюнктивит, падения, бред, тахикардия, снижение артериального давления и т.д.

Министерство здравоохранения России уже сообщало, что люди старше 65 лет, живущие вместе с лицами из групп риска, должны обязательно ложиться в больницу при обнаружении коронавируса.

ОбществоМедицина
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