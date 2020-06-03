Хуснуллин поручил повторно просчитать показатели маршрута «Европа — Западный Китай»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минтрансу РФ и госкомпании «Автодор» еще раз просчитать показатели международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай» и определить тех, кто персонально будет отвечать за проект. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Я дал поручение Минтрансу и «Автодору» еще раз просчитать показатели проекта и, главное, определить тех, кто будет отвечать за проект персонально», — написал он.

Хуснуллин подчеркнул, что дорога «Европа — Западный Китай» — один из приоритетных проектов, и вице-премьер намерен его ускорить.

В конце мая он заявил, что платная трасса Москва — Казань может быть полностью построена на 4 года раньше срока, уже в 2024 году.



Ранее Хуснуллин возглавил наблюдательный совет «Автодора».

