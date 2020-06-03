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Неравнодушные казанцы накормили выпавшего из гнезда птенца вороны — видео

00:37, 03.06.2020
Неравнодушные казанцы накормили выпавшего из гнезда птенца вороны — видео
Фото: wikimedia.org Клятва

На остановке «Ул. Айдарова» в Авиастроительном районе Казани неравнодушные граждане накормили птенца вороны, выпавшего из гнезда. Видео опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, как в клюв кричащему птенцу женщина кладет семечки.

В комментариях некоторые пользователи не оценили поступка и заметили, что не стоит просто так кормить птиц. Другие же комментаторы посоветовали посмотреть в интернете, что едят вороны, прежде чем кормить ее.

В конце апреля в соцсетях распространилась трогательная история про то, как охранник жилого комплекса в Уфе спас птенца дятла и тот отказывается улетать.

Общество Татарстан
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