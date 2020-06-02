Россвязь выпустила марку с татарской вышивкой
Накануне Федеральное агентство связи (Россвязь) и «Марка» выпустили в обращение серию «Декоративно-прикладное искусство», состоящую из четырех марок с изображениями традиционной вышивки народов России.
В том числе была выпущена марка с татарской вышивкой тамбурным швом XX века. На ней изображен фрагмент салфетки для посуды из деревни Кулле-Кими Атнинского района.
Также появились марки с марийской, чувашской и карельской вышивками.
27 мая в Госсовете Татарстана прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь 100-летия Татарской АССР.Общество Татарстан
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