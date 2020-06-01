В казанском зоопарке показали бегающую со страусами антилопу гну

Сотрудники зоопарка «Река Замбези» показали голубую антилопу гну Чупу, бегающую по саванне вместе со страусами.

Сотрудники зоопарка долго готовились к выпуску антилопы к птицам. Для безопасности животного натянули сетки, электропастухи огородили предупредительной лентой.

Чупе еще предстоит привыкнуть к саванне, чтобы пастись там спокойно. Пока что она бегает по территории, пугает страусов и ест молодую траву. Как только сотрудники убедятся, что саванна стала привычной площадкой для антилопы, Чупа будет проводить там все дни.

На видео показано, как страусы испугались антилопы. Сама она тоже растерялась при виде их.

Ранее на новую территорию попали страусы Маша и Вася. Когда они впервые вышли на прогулку в огромную саванну, то растерялись.

