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Страусов в Казанском зооботсаду переселили на новую территорию: на видео животные растерялись

11:55, 30.05.2020
Страусов в Казанском зооботсаду переселили на новую территорию: на видео животные растерялись
Фото: @kazanzoo1806

В новом Казанском зоопарке страусы Маша и Вася впервые вышли на прогулку в огромную саванну. На видео попала полная растерянность птиц перед доступной им территорией.

«Страусы Маша и Вася впервые вышли на прогулку в огромную саванну под чутким контролем заведующей отделом «Копытные» Татьяны Сергеевны. Они еще очень растеряны и с осторожностью исследуют новую территорию», — рассказали сотрудники зоопарка.

В ближайшее время к страусам планируют подселить голубую антилопу гну. Предварительно, это произойдет в понедельник.

Отметим, что страусы переехали в новый зоопарк в ноябре прошлого года. Все это время они жили в теплых вольерах.

Общество Татарстан
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