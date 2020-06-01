«Рубин» сыграет товарищеский матч с «Крыльями Советов»

Во время подготовки к возобновлению сезона РПЛ «Рубин» проведет контрольный матч против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами состоится 7 или 8 июня. Ранее сообщалось, что «Рубин» сыграет с самарцами сегодня, однако матч был отменен.

Напомним, ранее стало известно, что на базу казанского клуба заехал ФК «Тамбов». По данным издания, «Рубин» намерен сыграть контрольную встречу с тамбовчанами.

Возобновление сезона в РПЛ ожидается 21 июня. Свой первый официальный матч после выхода из режима самоизоляции «Рубин» проведет в Екатеринбурге против местного «Урала».