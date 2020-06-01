Сбербанк устранил сбои в работе — они наблюдались в том числе и в Казани

Фото: wikipedia.org / Андрей Никитин

Сбербанк устранил сбои в работе интернет-сервисов — некоторые пользователи не могли зайти в «Сбербанк Онлайн».

Сейчас все сервисы работают в штатном режиме, пишет ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.

По данным сервиса Downdetector, сегодня утром пользователи из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов жаловались на невозможность перевода денег через приложение.

«Простите, что так получилось, все починим. Те операции, которые вы уже провели, пройдут», — отметили в банке.