Прибыль АО «Скат» Мунира Гафиятуллина сократилась на 2 млн рублей

По итогам 2019 года чистая прибыль АО «Скат» казанского бизнесмена Мунира Гафиятуллина составила 12,7 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом она сократилась почти на 2 млн рублей.

При этом из отчетности следует, что выручка компании выросла на 2,3 млн рублей, до 44 миллионов. При этом себестоимость товаров подскочила почти вдвое — с 12,1 млн рублей до 23,2 млн рублей.

Напомним, что Гафиятуллин руководит АО «Скат» с 1989 года, когда компания еще называлась «Татспорткультторгом». В 1993 году он реорганизовал торговое предприятие в ОАО «Спорткультавтотовары» («Скат»).

Из отчета следует, что компании принадлежат шесть магазинов и база. В том числе два магазина на улице Баумана. В 2015 году «Реальное время» подробно писало, как из торговой сети «Скат» превратился в рантье.